Δύο ακτιβιστές έριξαν ροζ σκόνη στο Σύνταγμα των ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Το πολύτιμο έγγραφο, που αποτελείται από τέσσερα φύλλα περγαμηνής, δεν έπαθε τίποτα, αφού το προστάτευσε το κάλυμμά του, ανέφεραν τα Εθνικά Αρχεία, καταγγέλλοντας μια «πράξη βανδαλισμού».

Η αστυνομία συνέλαβε το απόγευμα της Τετάρτης δύο άνδρες. Η ροτόντα του μουσείου σήμερα παρέμεινε κλειστή, ώστε να καθαριστεί ο χώρος.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δύο άνδρες να στέκουν δίπλα στις προθήκες, με τα χέρια και τα ρούχα τους καλυμμένα από μια ροζ σκόνη. Παραφράζοντας το Σύνταγμα, είπαν στους επισκέπτες του μουσείου ότι πιστεύουν πως όλοι στον πλανήτη έχουν δικαίωμα στον καθαρό αέρα και το βιώσιμο κλίμα και ζήτησαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να κηρύξει κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης. Λίγο μετά, τέθηκαν υπό κράτηση από την ασφάλεια του μουσείου.

#WashingtonDC. The #NationalArchives#Rotunda was evacuated after two #climate#activists spilled a red powder on themselves and the case containing the #UnitedStates#Constitution. But in the capital the topic is not interesting..

pic.twitter.com/n5K42RTHAs