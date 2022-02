Δύο άμαχοι νεκροί στους βομβαρδισμούς των ουκρανικών κυβερνητικών δυνάμεων στo Λουγκάνσκ, λένε οι αυτονομιστές - ΒΙΝΤΕΟ

Οι αυτονομιστές κατήγγειλαν νωρίτερα 66 παραβιάσεις της εκεχειρίας από τα κυβερνητικά στρατεύματα στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, κάνοντας λόγο για τρεις τραυματίες σε δύο χωριά εξαιτίας πυρών πυροβολικού.

In Lugansk, artillery shots are heard again. pic.twitter.com/cvzq3V3xBn