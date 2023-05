Δύο άνθρωποι απαγχονίσθηκαν στο Ιράν για βλασφημία

Οι δύο διαχειρίζονταν δεκάδες ιντερνετικές πλατφόρμες κατά της θρησκείας, αφιερωμένες στο μίσος για το ισλάμ, την προώθηση της αθεΐας και την εξύβριση ιερών, σύμφωνα με το Mizan.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν ζητήσει από το Ιράν, όπου ζουν κυρίως σιίτες μουσουλμάνοι, να σταματήσει το διωγμό και την παρενόχληση θρησκευτικών μειονοτήτων επισημαίνοντας μια ιρανική πολιτική στοχοθέτησης διαφωνούντων ή θρησκευτικών πρακτικών, περιλαμβανομένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν ασπασθεί το χριστιανισμό και αθέων.

?? Two Executed for Blasphemy!

The IRGC executed two innocent prisoners Yousef Mehrad & Sadrollah Fazeli Zare who were charged with blasphemy.

Yousef was a father of three and Sadrollah was a cabinetmaker & taking care of her mother. #????_?????#???????‌_?????_????pic.twitter.com/GKxF5YZo85