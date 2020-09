Δύο Αυστραλοί δημοσιογράφοι διέφυγαν από την Κίνα φοβούμενοι ότι θα συλληφθούν -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Οι βιαστικές αναχωρήσεις τους έγιναν μετά τη σύλληψη τον περασμένο μήνα για αδιευκρίνιστους λόγους του Αυστραλού δημοσιογράφου Τσενγκ Λι, που εργάζεται για το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTN. Αυτή η σύλληψη έκανε τεταμένες τις σχέσεις Πεκίνου και Καμπέρα.

Σύμφωνα με το ABC, ο ανταποκριτής του, Μπιλ Μπίρτλις έλαβε συμβουλή την περασμένη εβδομάδα από το αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών να εγκαταλείψει την Κίνα. Αλλά λίγο πριν την αναχώρησή του για την Αυστραλία, που είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Πέμπτη, επτά Κινέζοι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του μέσα στην νύχτα και τον ενημέρωσαν ότι επρόκειτο να ανακριθεί για μια «υπόθεση εθνικής ασφάλειας» και για αυτό τον λόγο δεν είχε δικαίωμα να εγκαταλείψει τη χώρα. Έπειτα, ο δημοσιογράφος κατέφυγε στην πρεσβεία της χώρας του στο Πεκίνο.

Two Australian journalists are back in Australia after being rushed out of China over concerns for their safety after police demanded interviews with both men. pic.twitter.com/KMDfSgwwyw