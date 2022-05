Δύο επιζώντες του Ολοκαυτώματος αγκαλιάζονται 78 χρόνια αργότερα

Ο κ. Μπέρσι, 101 ετών, διαπρεπής χειρουργός στο Λος Άντζελες, πάει παρά την ηλικία του καθημερινά για δουλειά στο ιατρικό κέντρο Cedars-Sinai. Ο κ. Σατς, 96 ετών, συγγραφέας και αρθρογράφος, γράφει τακτικά τη στήλη του στη Virginia Gazette.

Γεννημένοι και ανδρωμένοι στην Ουγγαρία, σώθηκαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί προτού μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ. Τη συνάντησή τους οργάνωσε το Αμερικανικό Ισραηλιτικό Συνέδριο (American Jewish Congress).

