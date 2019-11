Δύο νεκροί από την επίθεση στο Λονδίνο - Η στιγμή που αστυνομικοί σκοτώνουν το δράστη - ΒΙΝΤΕΟ

Το δραματικό βίντεο από την σκηνή δείχνει ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι παλεύουν με έναν άνδρα στο έδαφος πριν φθάσουν οι ένοπλοι αστυνομικοί.

Οι αξιωματικοί λένε στους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στον ύποπτο να απομακρυνθούν, σέρνουν τον τελευταίο που παλεύει με το δράστη και ανοίγουν πυρ. Ένας από τους πολίτες κρατά μαχαίρι το οποίο φαίνεται να έχει πάρει από τον δράστη μετά από πάλη.

Ο άνδρας φαίνεται να βρίσκεται πληγωμένος στο έδαφος, αλλά εξακολουθεί να κινείται και οι αστυνομικοί βρίσκονται σε απόσταση, φοβούμενοι ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος, ενδεχομένως από εκρηκτικά.

Major Incident: A man has been restrained by members of the public and shot by police on London Bridge. A large knife has be seen being taken from the scene. Reports of one person killed (unknown source of video) #londonbridgepic.twitter.com/dxhOrV9Ort