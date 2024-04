Δύο Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν σε Ισραηλινούς στρατιώτες στη Δυτική Όχθη

Εικονολήπτης του Reuters είδε ένα πτώμα στο σημείο του περιστατικού --μια διασταύρωση κοντά στην παλαιστινιακή πόλη της Χεβρώνας. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Η βία στη Δυτική Όχθη αυξανόταν ήδη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα τον Οκτώβριο. Κλιμακώθηκε περαιτέρω με συχνές ισραηλινές επιδρομές, επιθέσεις Παλαιστινίων στον δρόμο και επιθέσεις Εβραίων εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά.

Two Palestinians attack Israeli soldiers in West Bank, army says https://t.co/eq9RBBZz8ipic.twitter.com/S9FusDuZLu