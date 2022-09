Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλων Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο Γιαζάν Αφάνα σκοτώθηκε από σφαίρες στην Αλ Μπίρεχ, μια πόλη που γειτονεύει με τη Ραμάλα και ο Σάμερ Χάλεντ στη Ναμπλούς.

Νωρίτερα, το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa μετέδωσε ότι ο Χάλεντ, 25 ετών, σκοτώθηκε σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα. Όμως οι τοπικές παλαιστινιακές αρχές το διέψευσαν, διευκρινίζοντας ότι οι δράστες ήταν άλλοι, ένοπλοι Παλαιστίνιοι και όχι Ισραηλινοί στρατιώτες. Με βάση τις πηγές αυτές, που δεν έδωσαν άλλες διευκρινίσεις, υπήρξε μια «λεκτική αντιπαράθεση» του θύματος με άλλους, άγνωστους Παλαιστίνιους.

Two Palestinians have been killed as Israeli forces launched several raids on refugee camps in the occupied West Bank this morning

They were identified as Samer Khaled, 25, from Al-Ain camp in Nablus and Yazan Afana, 26, from Qalandia camp outside Jerusalem. pic.twitter.com/6NmGRnTW2w