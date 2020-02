Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο - Νεκρός ο δράστης από πυρά αστυνομικών

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο, όταν άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολίτες και στη συνέχεια σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, υπάρχουν δύο τραυματίες από το αιματηρό περιστατικό.

Οπως αναφέρει το Skynews οι αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν άνδρα σε πολυσύχναστο δρόμο στην περιοχή Streatham.

Οι πρώτες εικόνες που έρχονται από το σημείο απεικονίζουν έναν άνδρα πεσμένο στο πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες, πιθανότατα από το μαχαίρι του άνδρα ο οποίος επιτέθηκε σε ανυποψίαστους περαστικούς, πριν πέσει νεκρός απο τα πυρά των αστυνομικών, σε πολυσύχναστη περιοχή και μπροστά στα μάτια πολυάριθμων Βρετανών και τουριστών.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς.

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him. Im sick of this. Time to move out of London.#streathampic.twitter.com/OHEcez3G7z — Mark (@markantro) February 2, 2020

IMAGE showing both the neutralized terrorist and the knife near his body. He does appear to be wearing something on his front body. #London#UKpic.twitter.com/GfoZ8Lar9z — ??‍?? FJ ??‍?? (@Natsecjeff) February 2, 2020

Η αστυνομία μέσω των social media ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

WATCH LIVE: Several people have been stabbed and a man has been shot dead in a terror attack in #Streatham, London https://t.co/9gzzwz0OzO — Sky News (@SkyNews) February 2, 2020

Η μητροπολιτική αστυνομία σε αναρτήσεις της στο twitter κάνει λόγο για τρομοκρατική επίθεση και αναφέρει ότι υπάρχουν δυο πολίτες τραυματίες.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions. The scene has been fully contained. We will issue more information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε πολυσύχναστο δρόμο του Στρέιθαμ και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρει εκρηκτικά στο στήθος του.

Update: Video of the scene in London where police have shot and killed a man following a stabbing. #Streatham#London#Shootingpic.twitter.com/ErAwx5V2v0 — Breaking News (@NewsAlertUK_) February 2, 2020

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καθώς και η αστυνομία, ενώ μαρτυρίες έκαναν λόγο για ύπαρξη 9-10 ασθενοφόρων στην περιοχή, κάτι που αποτυπώθηκε και με εικόνες που αναρτήθηκαν σστα social media. Αναφορές στο twitter κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

3 people stabbed, they're on the floor, not sure if dead or alive, and the responsible had a knife. Fires were shot from the police.#streatham#newspic.twitter.com/sx7HxSDDMc — Gabriel Vigo (@gabzvigo) February 2, 2020