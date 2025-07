Δυτική Όχθη: Επίθεση ισραηλινών εποίκων κατά χριστιανικού χωριού - Real.gr

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε ότι εβραίοι έποικοι επιτέθηκαν εκ νέου την νύκτα κατά του χριστιανικού χωριού της Ταϊμπέχ, στον κεντρικό τομέα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Οχθης.

«Ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση την νύκτα κατά του παλαιστινιακού χριστιανικού χωριού της Ταϊμπέχ, πυρπολώντας παλαιστινιακά αυτοκίνητα, εκτόξευσαν ρατσιστικές απειλές στα εβραϊκά κατά κατοικιών και περιουσιακών στοιχείων», διευκρίνισε η Παλαιστινιακή Αρχή στο Χ.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν σύνθημα σε τοίχο: «Αλ-Μουγαγέρ, θα το μετανιώσεις». Είναι το όνομα γειτονικού χωριού που έχει γίνει επίσης κατά το παρελθόν στόχος επιθέσεων των ισραηλινών εποίκων.

«Είτε επιτίθενται κατά χριστιανικού χωριού είτε κατά μουσουλμανικών παλαιστινιακών κοινοτήτων κτηνοτρόφων, οι εξτρεμιστές έποικοι μπορούν να ισχυρίζονται ότι ο θεός τους έδωσε την γη αυτή. Αλλά δεν είναι τίποτε παραπάνω από εγκληματίες και απορρίπτονται από όλες τις θρησκείες», έγραψε στο Χ ο γερμανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ.

🚨 Israeli colonial settlers launched a terror attack tonight on the Christian Palestinian village of Taybeh (Ramallah), setting fire to Palestinian vehicles and spray-painting racist threats in Hebrew on homes and property. #WestBank #Taybeh pic.twitter.com/u0YTDG3Xbe

— Government Communication Center (@pal_gcc_en) July 28, 2025