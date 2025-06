Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι έκαψαν σπίτια και αυτοκίνητα και ξυλοκόπησαν Παλαιστίνιους - Real.gr

Δεκάδες ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν σήμερα σπίτια και αυτοκίνητα στην πόλη Ντέιρ Ντιμπουάν της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με δημοσιεύματα παλαιστινιακών και ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος περιέθαλψε επτά κατοίκους της πόλης Ντέιρ Ντιμπουάν, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από εποίκους. Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA) μεταδίδει πως οι δράστες επιτέθηκαν με πέτρες σε αρκετούς κατοίκους.

Επικαλούμενη πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας, η διαδικτυακή έκδοση της ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ (ynet) αναφέρει πως περίπου 40 νεαροί Ισραηλινοί – ανάμεσά τους μασκοφόροι – μπήκαν στην πόλη Ντέιρ Ντιμπουάν, κοντά στη Ραμάλα. Στην περιοχή εστάλησαν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού.

⚡️A large-scale attack by Jewish settlers on the Palestinian Authority governed village of Deir Dibwan, east of Ramallah, West Bank included the burning of several Palestinian properties. pic.twitter.com/itmFBUllKq

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) June 4, 2025