Δυτική Οχθη: Νέα επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ναμπλούς - «Αναπόφευκτη» η εκκένωση της Γάζας - Real.gr

Ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε χθες Τρίτη μεγάλη επιχείρηση στην παλιά πόλη της Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με τη συμμετοχή δεκάδων στρατιωτών και αρμάτων μάχης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Αυτή «η επίθεση (…) αποτελεί μια αδικαιολόγητη επίδειξη ισχύος», δήλωσε ο κυβερνήτης της Ναμπλούς Γάσαν Ντάγλας.

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι διεξάγει επιχείρηση στην πόλη αυτή, χωρίς να διευκρινίσει τους στόχους της.

Περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στρατιώτες εισέβαλαν σε πολλές συνοικίες της παλιάς πόλης της Ναμπλούς – όπου ζουν περίπου 30.000 άνθρωποι-και αναπτύχθηκαν κυρίως στην ανατολική συνοικία Χάρατ αλ Χάμπλεχ, επεσήμαναν κάτοικοι στο AFP.

Σύμφωνα με έναν από αυτούς, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, οι στρατιωτικοί κατέσχεσαν από σπίτια «λευκές σακούλες» με άγνωστο περιεχόμενο.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, που επίσης αρνήθηκε να δώσει το όνομά του, δήλωσε ότι στρατιώτες έκαναν έξωση σε ηλικιωμένο ζευγάρι, «πιθανόν για να μετατρέψουν (το σπίτι τους) σε στρατιωτικό φυλάκιο».

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες «επιτίθενται και κάνουν έρευνες σε σπίτια και καταστήματα» και «κάποια σπίτια μετατράπηκαν σε στρατιωτικά φυλάκια», δήλωσε στο AFP ο Γάσαν Χάμνταν διευθυντής του Palestinian Medical Relief στη Ναμπλούς.

Ο στρατός ενημέρωσε τις παλαιστινιακές αρχές ότι η επιδρομή του θα συνεχιστεί ως τις 16:00, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Στο μεταξύ συγκρούσεις ξέσπασαν στην ανατολική είσοδο της παλιάς πόλης, όπου νεαροί πέταξαν πέτρες σε στρατιώτες, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και πραγματικά πυρά, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος κατέγραψε πολλούς τραυματίες, αλλά όχι από σφαίρες.

Η παλιά πόλη της Ναμπλούς έχει γίνει στόχος πολλών επιδρομών του ισραηλινού στρατού, κυρίως το 2022-23 στο πλαίσιο επιχειρήσεων με στόχο τη σύλληψη Παλαιστίνιων ενόπλων που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και το 2002.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει επιχείρηση εκεί και στις αρχές Ιουνίου, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι.

Χθες Τρίτη ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιχείρηση και στη Ραμάλα, όπου βρίσκεται η έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, με στόχο τουλάχιστον ένα ανταλλακτήριο νομισμάτων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την κατάσχεση περισσότερων από 385.000 ευρώ, χρήματα τα οποία, όπως εξήγησε, συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει οξυνθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε, σύμφωνα με απολογισμό του AFP βάσει στοιχείων της Παλαιστινιακής Αρχής, τουλάχιστον 972 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων πολλοί μαχητές αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Όχθη.

Το ίδιο διάστημα τουλάχιστον 36 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων άμαχοι και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι “αναπόφευκτη” στο πλαίσιο της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

“Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη (…) κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια”, σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, την ώρα που πολλοί ανθρωπιστικοί φορείς κρίνουν μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο το σχέδιο αυτό.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε σχεδόν ένα εκατομμύριο τον σημερινό πληθυσμό της περιφέρειας της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα που μαστίζεται από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.