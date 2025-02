Δυτική Όχθη: Δυο παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια σπιτιού που ανατίναξε ο ισραηλινός στρατός την Κυριακή στη Τζενίν

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε όταν ακούστηκαν κραυγές για βοήθεια από τα ερείπια του ισοπεδωμένου σπιτιού, ανέφερε αξιωματούχος της παλαιστινιακής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν άλλο ένα παιδί και τη μητέρα τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανατίναξε την Κυριακή πολλά σπίτια στην Τζενίν, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν από «τρομοκράτες».

