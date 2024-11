Δυτική Όχθη: Οκτώ τραυματίες από την επίθεση ενόπλου εναντίον ισραηλινού λεωφορείου - ΒΙΝΤΕΟ

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο επιτιθέμενος ήταν ένας 46χρονος άνδρας από την περιοχή. Οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι ο άνδρας ήταν μέλος της οργάνωσης.

What kind of person attempts to murder people on their way home, just because of their identity? pic.twitter.com/70rvVjw67q

#Breaking : Terrorists shoot at a bus near Ariel, east of Petah Tikva.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει οξυνθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πέρυσι τον Οκτώβριο.

Δεκάδες Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις Παλαιστινίων στους δρόμους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ενώ εκατοντάδες Παλαιστίνιοι --μεταξύ των οποίων ένοπλοι μαχητές, νεαροί που εκτοξεύουν πέτρες και άμαχοι περαστικοί-- έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

In a shooting attack targeting a bus near Ariel settlement in Northern West Bank 9 Israelis are injured including 3 in critical condition.

