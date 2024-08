Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανακοινώνουν ότι 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο ισραηλινές επιδρομές - ΒΙΝΤΕΟ

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές με στόχο «ένοπλους τρομοκρατικούς πυρήνες» στην περιοχή της Τζενίν, χωρίς να δίνει πληροφορίες για θύματα.

Η Ερυθρά Ημισέληνος σε ανακοίνωσή της έκανε λόγο για «τέσσερις μάρτυρες και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ένας σε κρίσιμη κατάσταση, ύστερα από τον βομβαρδισμό από τον κατακτητή δύο οχημάτων στην ανατολική συνοικία της Τζενίν».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας αναφέρθηκε σε ξεχωριστή ανακοίνωση σε «τέσσερις μάρτυρες και επτά τραυματίες» στην πόλη Άκαμπα, στην περιοχή της Τουμπάς.

