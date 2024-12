Δυτική Όχθη: Πυρά εναντίον ισραηλινού λεωφορείου - Ένα 12χρονο παιδί νεκρό και 4 τραυματίες

Το αγόρι εισήχθη στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ «σε κρίσιμη κατάσταση», σύμφωνα με τη δομή υγείας, που κατόπιν έκανε γνωστό ότι οι γιατροί δεν μπόρεσαν να το σώσουν παρά τις εντατικές προσπάθειές τους και διαπίστωσαν επίσημα τον θάνατό του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής έκδοσης Times of Israel.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας καταδιώκουν τον τρομοκράτη», εγκατέστησαν «οδοφράγματα» και «περικύκλωσαν την περιοχή της Βηθλεέμ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η βία εξερράγη στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

???????? An Israeli bus in the al-Khader area of the West Bank was attacked by a shooter, which ended up injuring several people.

A Kalashnikov was used in the attack, and 22 bullets were fired. pic.twitter.com/wklw48s0fa