EASO: Μείωση 31% στις αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ το 2020

Οι αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ το 2020 μειώθηκαν κατά 31% σε σύγκριση με το 2019, στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2013, σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα των έκτακτων ταξιδιωτικών περιορισμών, λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Τo ΕASO αναφέρει ότι παρά την πανδημία, οι εθνικές αρχές ασύλου έδειξαν ανθεκτικότητα στη διατήρηση πολλών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα τη μείωση των καθυστερήσεων των εκκρεμών αιτήσεων.

Συγκεκριμένα ανάλυση που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σχετικά με τις τάσεις ασύλου το 2020 δείχνει ότι υποβλήθηκαν 461.300 αιτήσεις, σε σύγκριση με 671.200 το 2019. Η σημαντική μείωση (-31%) αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και των σχετικών μέτρων έκτακτης ανάγκης, όπως οι περιορισμοί κυκλοφορίας, ενώ οι εθνικές αρχές ασύλου κατέβαλαν προσπάθειες για να διασφαλίσουν την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση αποφάσεων. Περίπου το 4% του συνόλου των αιτήσεων στην ΕΕ + το 2020 υποβλήθηκαν από ασυνόδευτους ανηλίκους (UAMs), αύξηση κατά μία εκατοστιαία μονάδα από το προηγούμενο έτος.

Οι κορυφαίες χώρες προέλευσης παρέμειναν αμετάβλητες από το 2019, αν και οι αιτήσεις μειώθηκαν σχεδόν για όλες τις υπηκοότητες. Οι Σύροι υπέβαλαν τις περισσότερες αιτήσεις (64.540, -9% από το 2019), αντιπροσωπεύοντας το 14% όλων των αιτήσεων στην ΕΕ. Με 48.578 αιτήσεις (-16%), οι Αφγανοί έγιναν η δεύτερη πιο συχνή υπηκοότητα, ακολουθούμενη από τους πολίτες Βενεζουέλας (30,643, -32%), τους Κολομβιανούς (29,438, -9%) και τους Ιρακινούς (18,167, -40%). Μαζί, οι πέντε κορυφαίες εθνικότητες υπέβαλαν πάνω από τα δύο πέμπτα όλων των αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ.

Πακιστανοί, Τούρκοι, Νιγηριανοί, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Σομαλοί υπέβαλαν επίσης σημαντικό αριθμό αιτήσεων, αλλά λιγότερες από ό, τι το προηγούμενο έτος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους Νιγηριανούς (13.031, -44%) και τους Τούρκους (15.834, -38%).

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 επισημάνθηκε περαιτέρω από σημαντικές μειώσεις για τις περισσότερες άλλες υπηκοότητες, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων από την Αλβανία (6.498, -66%), τη Γεωργία (8.508, -61%) και το Ιράν (7.721, -60%).

Μεταξύ των πολιτών που υπέβαλαν τις περισσότερες αιτήσεις το 2020 (πάνω από 1.000), πολίτες από τις Κομόρες (1.996, + 53%), τη Λευκορωσία (1.319, + 28%), την Κούβα (2.170, + 8%) και τη Βραζιλία (1.622, +5) %) υπέβαλαν περισσότερες αιτήσεις από ό, τι το 2019. Οι αιτούντες από χώρες απαλλαγμένες από βίζα φάνηκαν να επηρεάζονται ιδιαίτερα από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας. Το 2020, οι αιτήσεις τους μειώθηκαν κατά 36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι αιτήσεις πολιτών από χώρες με υποχρέωση θεώρησης μειώθηκαν μόνο κατά 30%.

Παρά την πανδημία, οι εθνικές αρχές ασύλου διατήρησαν περίπου το ίδιο επίπεδο πρωτοβάθμιων αποφάσεων με το 2019. Περίπου 521.000 αποφάσεις εκδόθηκαν σε πρώτο βαθμό το 2020, οι οποίες ξεπέρασαν τον αριθμό των αιτήσεων για πρώτη φορά από το 2017. Ως αποτέλεσμα, η καθυστέρηση μειώθηκε κάπως, μειώνοντας κατά περισσότερες από 74.000 τις πρωτόδικες υποθέσεις και κατά περίπου 160.000 σε όλες τις περιπτώσεις συνολικά. Στο τέλος του 2020, περίπου 412.600 υποθέσεις εκκρεμούσαν σε πρώτο βαθμό.

Τέλος το ποσοστό αναγνώρισης στην ΕΕ παρέμεινε σταθερό στο 32% το 2020, παρά τις έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Οι Σύροι (84%), οι πολίτες της Ερυθραίας (80%) και πολίτες της οι Υεμένης (75%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης, ενώ τα ποσοστά αναγνώρισης των Κολομβιανών (2%) και των πολιτών Βενεζουέλας (3%) έπεσαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.