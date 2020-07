Eβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε σε ξενοδοχείο στο Μαϊάμι επειδή έκρινε ότι μια μητέρα και ο γιος της δεν τηρούσαν την κοινωνική απόσταση - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP - ΦΩΤΟ: Miami Dade Department of Corrections

Η γυναίκα, η Βερόνικα Πένια, και ο γιος της, που είχαν πάει στο Μαϊάμι για τουρισμό από την πολιτεία του Νέου Μεξικού, αγνόησαν τον άνδρα. Κάθισαν σε καναπέ γυρίζοντάς του την πλάτη.

«Δύο άτομα εδώ πέρα δεν ακολουθούν τις συστάσεις», φώναξε κατόπιν ο Μαρκς, σύμφωνα με τη μητέρα, απειλώντας ότι θα «ασχοληθεί» μαζί τους.

Ακολούθησαν πυροβολισμοί στην αίθουσα του ξενοδοχείου, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Man opens fire on mother and son in Miami hotel because they 'weren't social distancing' https://t.co/59AHA1fEru

Ο Μαρκς κατέθεσε στην αστυνομία πως νόμιζε ότι τον ακολουθούσαν, ζήτησε από τη ρεσεψιόν να καλέσει την άμεση δράση και κατόπιν πυροβόλησε τέσσερις φορές «προειδοποιητικά».

Συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις και τη χρήση δυνητικά θανατηφόρου όπλου σε δημόσιο χώρο, μεταξύ άλλων.

Shots were fired at this #MiamiBeach hotel last night because a mom and son weren’t “social distancing.” Nobody injured, accused shooter arrested. Witnesses tell me shots were fired in & outside the Crystal Beach, Suites and parents shielded children before this takedown. @wsvnpic.twitter.com/9rfIy9x9MA