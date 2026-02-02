Εμπορική συμφωνία με την Ινδία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ - Μείωση δασμών στο 18% - Real.gr

Το Νέο Δελχί θα σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, πιθανή η αντικατάστασή του με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε μια «εμπορική συμφωνία» με την Ινδία, που θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, με την οποία οι δασμοί για τα εισαγόμενα ινδικά προϊόντα θα μειωθούν από το 25% στο 18%.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Τραμπ, «συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο» και δεσμεύτηκε να αγοράζει «περισσότερο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ και, δυνητικά, από τη Βενεζουέλα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Ινδία από την πλευρά της θα μειώσει «στο μηδέν» τους τελωνειακούς δασμούς και το ρυθμιστικό πλαίσιό της και θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα (αγροτικά, τεχνολογικά, ενέργεια κλπ.) αξίας «άνω των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων», υποστήριξε.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη θέσει υπό τον έλεγχό της την παραγωγή και την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας, μετά τη στρατιωτική επέμβαση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου αυτής της χώρας, του Νικολάς Μαδούρο.

Εδώ και πολλούς μήνες ο Τραμπ έλεγε ότι η Ινδία δεν θα αγοράζει στο εξής πετρέλαιο από τη Ρωσία, στερώντας έτσι από τη Μόσχα κρίσιμης σημασίας έσοδα, τα οποία χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πέρυσι τον Απρίλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε δασμούς («αμοιβαίους», όπως έλεγε) ύψους 25% σε όλα τα ινδικά προϊόντα στο πλαίσιο της πολιτικής προστατευτισμού απέναντι στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Τον Αύγουστο αποφάσισε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς ύψους 25% σε πολλά ινδικά προϊόντα, επειδή το Νέο Δελχί συνέχιζε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Με τη «συμφωνία» που ανακοινώθηκε σήμερα μπαίνει τέλος και σε αυτόν τον επιπρόσθετο φόρο, είπε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Πολύ ευχαριστημένος» δηλώνει ο Μόντι

Ο Ινδός πρωθυπουργός δήλωσε «υπερευχαριστημένος» για τη μείωση των δασμών στο 18%.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο Τραμπ, εξ ονόματος 1,4 δισεκ. Ινδών, για αυτήν την υπέροχη ανακοίνωση», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας πως «όταν δύο μεγάλες οικονομίες και οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου συνεργάζονται, επωφελούνται οι λαοί μας και ανοίγονται τεράστιες ευκαιρίες για μια αμοιβαίως επωφελή συνεργασία».

«Η ηγεσία του προέδρου Τραμπ είναι αναγκαία για την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία», πρόσθεσε ο υπερεθνικιστής πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι η Ινδία «στηρίζει πλήρως τις ειρηνευτικές προσπάθειές του».

Οι μετοχές των ινδικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στη Γουόλ Στριτ κατέγραφαν άνοδο μετά την ανακοίνωση: Η Infosys +3,53%, η Wipro +7%, η HDFC Bank +3,4% και η iShares MSCI India +3,3%.

Η αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να αναπληρώσει ένα μέρος του ρωσικού πετρελαίου που αγοράζει η Ινδία, μια χώρα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές «μαύρου χρυσού». Το εισαγόμενο πετρέλαιο καλύπτει σχεδόν το 90% των αναγκών της και η εισαγωγή φτηνότερου ρωσικού πετρελαίου την βοήθησε να μειώσει το κόστος εισαγωγών αφότου η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία και η Δύση επέβαλε κυρώσεις στις ενεργειακές εξαγωγές της.

Πρόσφατα, η Ινδία άρχισε να περιορίζει τις αγορές της από τη Ρωσία. Τον Ιανουάριο έφταναν περίπου το 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως και προβλεπόταν ότι θα έπεφταν στα 800.000 βαρέλια την ημέρα μέχρι τον Μάρτιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ