ECDC: Συνολικά 79 κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον στην ΕΕ - Όλα ασυμπτωματικά ή ήπια

Η πλειονότητα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχει ιστορικό ταξιδιού σε αφρικανικές χώρες, με ορισμένα να έχουν πραγματοποιήσει πτήσεις ανταπόκρισης σε άλλους προορισμούς μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν κρούσματα χωρίς ιστορικό ταξιδιού που επίσης δεν είχαν καμία γνωστή επαφή με κρούσμα με ιστορικό ταξιδιού (Βέλγιο, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Το ECDC σημειώνει πως μέχρι στιγμής όλες οι περιπτώσεις της μετάλλαξης Όμικρον που καταγράφηκαν στην ΕΕ/ΕΟΧ ήταν είτε ασυμπτωματικές, είτε με ήπια συμπτώματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα σοβαρό κρούσμα και κανένας θάνατος μεταξύ αυτών των περιπτώσεων.

Also, today’s #Omicron numbers for ???? — 79 cases in 15 countries. Most travel-related but some locally acquired. Mostly mild but still early. https://t.co/16MFqcr9aw