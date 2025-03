Economist: Η Τουρκία πλησιάζει στο σημείο δίχως επιστροφή - Real.gr

«O Ταγίπ Ερντογάν πήρε μεγάλο ρίσκο ποντάροντας στο ότι το όφελος από την απομάκρυνση ενός κορυφαίου αντιπάλου αξίζει το κόστος της αποδόμησης της δημοκρατίας της Τουρκίας», αναφέρει δημοσίευμα του περιοδικού Economist προειδοποιώντας μάλιστα ότι «η χώρα πλησιάζει σε σημείο δίχως επιστροφή».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου «θα περάσει μήνες, ίσως και χρόνια, στη φυλακή», αναφέρει το δημοσίευμα, στον απόηχο της προφυλάκισης και καθαίρεσης του 54χρονου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και επισημαίνει: Αυτό που απομένει από το καθεστώς που οι πολιτικοί επιστήμονες αποκαλούν ως ανταγωνιστικό αυταρχικό πλησιάζει την απροκάλυπτη απολυταρχία» γράφει χαρακτηριστικά ο Economist και συμπληρώνει: «Παρότι ο πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ασκεί ανεξέλεγκτες εκτελεστικές εξουσίες και ελέγχει de facto τα δικαστήρια και τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, οι εκλογές στην Τουρκία παρέμειναν ως επί το πλείστον ελεύθερες. Ομως στις 19 Μαρτίου η αστυνομία συνέλαβε τον Ιμάμογλου, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως ο ισχυρότερος αντίπαλος του Ερντογάν, μαζί με δεκάδες άλλους, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων συμβούλων του και άλλων τοπικών αξιωματούχων».

Ακόμη και αν ο Ιμάμογλου αφεθεί ελεύθερος πριν από τις προεδρικές εκλογές που αναμένονται το 2028, θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα πιθανώς ανυπέρβλητο εμπόδιο, καθώς μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του, οι αρχές ανακάλεσαν το πανεπιστημιακό του δίπλωμα, εξέλιξη που, σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, τον καθιστά ακατάλληλο για υποψηφιότητα, καθώς το αξίωμα του προέδρου είναι ανοικτό μόνο για πτυχιούχους.

Turkey is nearing a point of no return. Only last week, its government was still what political scientists call a competitive authoritarian regime. Now it is close to naked autocracy https://t.co/OcWvqGZJuU

— The Economist (@TheEconomist) March 23, 2025