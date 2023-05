Edu Giansante: Ο top Community Expert που ανήκει στο 1% του κόσμου, χτίζοντας global επικοινωνιακές στρατηγικές!

O Edu Giansante είναι αυτή την στιγμή στους top της επικοινωνιακής στρατηγικής για μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες, ως Community Expert.

Συνέντευξη στη Τζένη Φραγκούλη

Διαμορφώνει τις συνθήκες υπερανάπτυξης του επιχειρηματικού status έως και 100 φορές πάνω, μέσω δημιουργίας ψηφιακών κοινοτήτων. Ανήκοντας στο 1% του κόσμου ως top Community Expert και κατέχοντας την O-1 nonimmigrant visa των Ηνωμένων Πολιτειών, που προορίζεται για ανθρώπους με εξαιρετικές ικανότητες και επιτεύγματα, ο Edu Giansante μας μιλάει για τη φιλοσοφία του, το επιχειρηματικό του know how και μας εξηγεί τη σημαντικότητα της κοινότητας στον επιχειρηματικό κόσμο.