ΕΕ: Χωρίς συμφωνία η Σύνοδος Κορυφής - Εξετάζεται δάνειο-«γέφυρα» στην Ουκρανία με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό - Real.gr
ΕΕ: Χωρίς συμφωνία η Σύνοδος Κορυφής – Εξετάζεται δάνειο-«γέφυρα» στην Ουκρανία με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

03:15, 19/12/2025
ΕΕ: Χωρίς συμφωνία η Σύνοδος Κορυφής – Εξετάζεται δάνειο-«γέφυρα» στην Ουκρανία με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες κλήθηκαν να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στην επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και την απαιτούμενη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για την επόμενη διετία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, υπήρξε μια μακρά συζήτηση σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της δέσμευσης για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2026-2027.

Δεν συζητήθηκε μόνο το δάνειο επανορθώσεων, αλλά και η πιθανότητα αξιοποίησης του περιθωρίου του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως ανέφεραν συγκεκριμένα ορισμένοι ηγέτες.

Μετά από μακρές συζητήσεις, είναι σαφές ότι τα δάνεια επανορθώσεων θα απαιτήσουν περισσότερη δουλειά, καθώς οι ηγέτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι προκρίνεται στην παρούσα φάση ένα δάνειο «γέφυρα» με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ενώ ταυτοχρόνως θα εξετάζεται διεξοδικότερα το δάνειο επανορθώσεων με αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων.

