ΕΕ: Η Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το σχέδιο 800 δισ. για την ευρωπαϊκή άμυνα - Real.gr

Το σχέδιο για την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης παρουσιάστηκε σήμερα στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που απέδωσε στο πολυαναμενόμενο σχέδιο το όνομα «Λευκή Βίβλος» το οποίο περιγράφει συγκεκριμένα νομικά και χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη των αμυντικών επενδύσεων των κρατών μελών.

Όπως δήλωσε αξιωματούχος, «πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αμυντική δέσμη μέτρων που παρέχει χρηματοδοτικούς μοχλούς στην άμεση διάθεση των κρατών μελών της ΕΕ για να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές επενδύσεις και τις αμυντικές ικανότητες».

Στόχος του σχεδίου, να ωθήσει και να διευκολύνει τα κράτη μέλη να ξοδέψουν περισσότερα στην άμυνά τους, να δημιουργηθούν συνεργασίες και αποτελεσματικές κατευθύνσεις. Ο προσανατολισμός της αύξησης της χρηματοδότησης της άμυνας της Ευρώπης, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, σημαίνει μεγαλύτερη συμβολή στη διατλαντική ασφάλεια, στήριξη της Ουκρανίας και ετοιμότητα στις προκλήσεις ασφάλειας και στην αλλαγή ισορροπιών, βάζοντας στο κάδρο χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, περιοχές όπως Μέση Ανατολή -Αφρική, αλλά και τις υβριδικές απειλές και τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Europe can no longer afford to be a bystander in its own security.

Today, we take decisive steps to ensure our defence is in our hands.

We are unveiling the ReARM Europe Plan / Readiness 2030 and the White Paper on the Future of European Defence / Readiness 2030 ↓

— European Commission (@EU_Commission) March 19, 2025