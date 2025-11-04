ΕΕ: Η Ουκρανία έτοιμη να προχωρήσει προς την ένταξή της στην Ενωση - Real.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η Ουκρανία έχει επαρκώς προχωρήσει στον δρόμο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση ώστε οι διαπραγματεύσεις να μπορούν να περάσουν σε νέα φάση. Αντίθετα, η Γεωργία έχει απομακρυνθεί από την Ενωση.

«Η διαδικασία διεύρυνσης προχωρά πλέον ταχύτερα σε σχέση με τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια», διαπιστώνει η Κομισιόν σε έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα και αφορά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τις δέκα υποψήφιες για ένταξη χώρες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η έκθεση της Κομισιόν δείχνει ότι το Κίεβο «προχωρά με αποφασιστικότητα» προς την ένταξη στην Ενωση.

«Αναμένουμε την αποφασιστική δράση της ΕΕ για το ξεπέρασμα των τεχνητών εμποδίων για μία ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

Η διαδικασία της διεύρυνσης έχει επιταχυνθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022. Πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Ουκρανία και η Μολδαβία, ανακηρύχθηκαν επισήμως υποψήφιες για ένταξη χώρες την επόμενη χρονιά και οι διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες επαναλήφθηκαν.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και τη Μολδαβία, η έκθεση διαπιστώνει ότι έδειξαν ξεκάθαρα την προσήλωσή τους στην ένταξη στην Ενωση. Αλλωστε, οι μολδαβοί ψηφοφόροι επιβεβαίωσαν την προσήλωση αυτή κατά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Μοναδική σκιά, σύμφωνα με την Κομισιόν, ο αγώνας κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία. «Οι πρόσφατες αρνητικές τάσεις, κυρίως η αυξημένη πίεση επί των υπηρεσιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και επί της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να αντιστραφεί με αποφασιστικό τρόπο», αναφέρεται στην έκθεση.

Η έκθεση αναφέρεται σε νόμο που έθετε υπό κυβερνητική εποπτεία τους ανεξάρτητους οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο οποίος προκάλεσε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Ουκρανία, την οργή των Βρυξελλών και τελικά ανακλήθηκε.

Το γεγονός αυτό δεν έθεσε εν αμφιβόλω τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων που το Κίεβο θέλει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2028.

Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν τον «φιλόδοξο» αυτό στόχο, αλλά ζητούν «επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων», ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου. «Το μήνυμα της Κομισιόν είναι σαφές: η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει» στην επόμενη φάση, δήλωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αυτή η «επόμενη φάση» μεταφράζεται στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις διαπραγματεύσεις και αυτό πρέπει να γίνει με ομόφωνη απόφαση των 27. Αρα, πρέπει να πεισθεί η Ουγγαρία να δώσει την έγκρισή της, την ώρα που η Βουδαπέστη, πιστή σύμμαχος της Μόσχας, είναι αντίθετη με την ένταξη της Ουκρανίας.

Το ουγγρικό βέτο εμποδίζει και την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας για τη Μολδαβία η οποία διαπραγματεύεται μαζί με την Ουκρανία με τις Βρυξέλλες.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία βρίσκονται σε νεκρό σημείο, αλλά για διαφορετικό λόγο. Το φιλορωσικό κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία στο Τμπιλίσι αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη στην Ευρωπαϊκή Ενωση και διέκοψε ντε φάκτο τις διαπραγματεύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει στην έκθεση την πρόοδο που έχει σημειώσει το Μαυροβούνιο.

«Είναι η πλέον προχωρημένη χώρα στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ», δήλωσε σήμερα η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τη Διεύρυνση Μάρτα Κος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία ξεχωρίζουν. Προχώρησαν περισσότερο στις μεταρρυθμίσεις κατά τον περασμένο χρόνο», πρόσθεσε.

Για άλλες χώρες των Βαλκανίων, το αποτέλεσμα είναι λιγότερο θετικό. Στη Βοσνία, η πολιτική κρίση στη Σερβική Δημοκρατία «υπονόμευσε την πρόοδο για την ένταξη στην ΕΕ», σύμφωνα με την έκθεση.

Και στη Σερβία, «οι μεταρρυθμίσεις καθυστέρησαν σημαντικά», διαπιστώνει η Κομισιόν εκφράζοντας δυσαρέσκεια για την υιοθέτηση αντιευρωπαϊκής ρητορικής από πολλούς σέρβους πολιτικούς αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters