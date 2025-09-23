ΕΕ και Ινδονησία συνήψαν συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών - Real.gr

Η Ινδονησία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήψαν σήμερα στο Μπαλί μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών έπειτα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, οι οποίες επιταχύνθηκαν μετά την αύξηση των αμερικανικών τελωνειακών δασμών.

Η συμφωνία, η οποία μονογράφηκε από τον ινδονήσιο υπουργό Οικονομίας Ερλάνγκα Χαρτάρτο και τον ευρωπαίο επίτροπο Εμπορίου, τον Σλοβάκο Μάρος Σέφτσοβιτς, θα διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ των 27 χωρών του ευρωπαϊκού συνασπισμού και της μεγαλύτερης οικονομίας της νοτιοανατολικής Ασίας.

«Η ΕΕ και η Ινδονησία στέλνουν στον κόσμο ένα ισχυρό μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας υπέρ ενός ανοικτού διεθνούς εμπορίου, βασισμένου σε κανόνες και αμοιβαία επωφελούς», δήλωσε ο Μάρος Σέφτσοβιτς.

Οι συνομιλίες, οι οποίες είχαν καθυστερήσει εξαιτίας του ακανθώδους ζητήματος της αποδάσωσης, επιταχύνθηκαν μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει αύξηση των τελωνειακών δασμών σε πολυάριθμες χώρες.

Καθώς τα προϊόντα της, που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δασμολογούνται πλέον με 19%, η Τζακάρτα στράφηκε στην ΕΕ για να επιτύχει προτιμησιακή πρόσβαση.

Από την πλευρά τους, οι 27, οι οποίοι βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο του Τραμπ, επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τους εμπορικούς εταίρους τους.

«Αυτή η συμφωνία (…) οριστικοποιήθηκε εξαιτίας του δασμολογικού πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ. Η Ινδονησία οφείλει να αναζητήσει μια εναλλακτική αγορά στην Ευρώπη και η Ευρώπη (…) έχει ανάγκη μια αγορά για να διεισδύσει», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπίμα Γιουντιστίρα Αντινεγκάρα, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Νομικών Μελετών της Τζακάρτα.

Βάσει της συμφωνίας, το 80% των ινδονησιακών προϊόντων, που εξάγονται στην ΕΕ, θα έχει μηδενικούς δασμούς, δήλωσε ο Ερλάνγκα.

Αυτό αναμένεται να ωφελήσει τα κύρια ινδονησιακά προϊόντα, κυρίως τα υποδήματα, τα υφαντουργικά προϊόντα, τα προϊόντα αλιείας ή ακόμα το φοινικέλαιο, πρόσθεσε.

«Η συμφωνία μας με την Ινδονησία δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες» και «μας εξασφαλίζει επίσης μια σταθερή και προβλέψιμη προμήθεια ουσιωδών πρώτων υλών», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ΕΕ είναι ο πέμπτος εμπορικός εταίρος της Ινδονησίας, με συναλλαγές ύψους 30,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (25,6 δισεκατομμύρια ευρώ) το 2024.

Με αυτή τη συμφωνία, «θα είναι πιο εύκολο για τα προϊόντα της ΕΕ να εισέρχονται» στην Ινδονησία, μια αγορά 280 εκατομμυρίων κατοίκων, υπογραμμίζει ο Ντένι Φριάβαν, ερευνητής στο Κέντρο Διεθνών και Στρατηγικών Μελετών (CSIS).