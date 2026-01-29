ΕΕ και Βιετνάμ αναβάθμισαν τις διπλωματικές τους σχέσεις - Real.gr

Το Βιετνάμ και η ΕΕ ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναβάθμισαν τις διπλωματικές τους σχέσεις καθώς και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ενισχύσουν τις διεθνείς συμπράξεις εν μέσω παγκόσμιων αναταραχών.

Η κυρίως διπλωματική κίνηση δεν συνεπάγεται δεσμευτικές υποχρεώσεις ωστόσο έχει πολιτικό βάρος σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ και το Βιετνάμ επιδιώκουν να εμβαθύνουν τους διεθνείς τους δεσμούς καθώς και οι δύο πλευρές είναι αντιμέτωπες με αυξημένους δασμούς στις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ.

Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί “ ιστορικό ορόσημο το οποίο υπογραμμίζει τα μεγάλα επιτεύγματα των δύο πλευρών”, δήλωσε ο πρόεδρος του Βιετνάμ Λουόνγκ Κουόνγκ κατά την έναρξη συνάντησής του στο Ανόι με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Βιετνάμ- ΕΕ τέθηκε σε ισχύ το 2020.

Ο Κόστα, που έφτασε στο Ανόι μετά τη σημαντική εμπορική συμφωνία που σύναψε η ΕΕ με την Ινδία την Τρίτη, εκτίμησε ότι η αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων “ υπογραμμίζει τη σημασία που προσδίδουμε στην περιοχή και τον αυξανόμενο ρόλο του Βιετνάμ”.

“ Σε μια περίοδο που η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη απειλείται από πολλές πλευρές, πρέπει να αρχίσουμε να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο ως αξιόπιστοι και προβλέψιμοι εταίροι”, πρόσθεσε ο Κόστα.

Η αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων της ΕΕ με το Βιετνάμ – στο ίδιο επίπεδο με αυτό που διατηρούν οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία με την ασιατική χώρα– συνήθως συνεπάγεται συχνότερες επαφές και συναντήσεις υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε σήμερα, η εξέλιξη αυτή αναμένεται επίσης να οδηγήσει στη δημιουργία μιας ισχυρότερης σύμπραξης, καθώς οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν και θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων η άμυνα, τα κρίσιμα ορυκτά, οι ημιαγωγοί, οι μεταφορές και οι “ αξιόπιστες υποδομές επικοινωνιών”, επιβεβαιώνοντας σχετικό χθεσινό ρεπορτάζ του Reuters χθες, Τετάρτη.

Ο Κόστα παραδέχθηκε ότι η ΕΕ έχει διαφορετικές απόψεις από το Βιετνάμ – μακροχρόνιο εταίρο της Ρωσίας– αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες συμφωνούν ότι υποστηρίζουν την πολυπλοκότητα και “ τις αξίες της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας”.