ΕΕ: Ολοκληρώθηκε η άτυπη Σύνοδος Κορυφής για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ με θέμα την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κάστρο Alden Biesen στο Βέλγιο.

“Οι ηγέτες της ΕΕ είναι ενωμένοι ως προς την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης του δυναμισμού της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στο «Χ». Ο Α. Κόστα ευχαρίστησε τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι για τη συμβολή του στη συζήτηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε θέματα ενέργειας, κεφαλαιαγορών και στρατηγικών βιομηχανιών, καθώς και τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα, για την «οπτική» του σχετικά με το μέλλον της Ενιαίας Αγοράς.

Αναμένεται η συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.