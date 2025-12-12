Quantcast
ΕΕ: Τηλεφωνική επικοινωνία Α. Κόστα με ηγέτες της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Τι συζήτησαν - Real.gr
real player

ΕΕ: Τηλεφωνική επικοινωνία Α. Κόστα με ηγέτες της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Τι συζήτησαν

20:00, 12/12/2025
ΕΕ: Τηλεφωνική επικοινωνία Α. Κόστα με ηγέτες της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Τι συζήτησαν

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή τους στο Χ δήλωσε ότι: «Προετοιμάζω το επερχόμενο EUCO στις τηλεφωνικές συνομιλίες μου με τους ηγέτες.

Μαζί έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικές συναντήσεις στο παρελθόν – και θα αντιμετωπίσουμε κι άλλες. Και είμαστε και πάλι έτοιμοι να προσφέρουμε λύσεις. Στις προπαρασκευαστικές συνομιλίες μου με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένα σαφές μήνυμα ξεχωρίζει: τον Οκτώβριο δεσμευτήκαμε να καλύψουμε τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη δέσμευση σε πραγματικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Η Ελλάδα στο τοπ-10 της σεζόν 2025/26 στα Κύπελλα Ευρώπης και οι βαθμοί των συλλόγων

Η Ελλάδα στο τοπ-10 της σεζόν 2025/26 στα Κύπελλα Ευρώπης και οι βαθμοί των συλλόγων

20:30 12/12
Τουρκικά μαχητικά έκαναν την εμφάνισή τους στο Αιγαίο - Είχαν αερομαχίες με ελληνικά F16

Τουρκικά μαχητικά έκαναν την εμφάνισή τους στο Αιγαίο - Είχαν αερομαχίες με ελληνικά F16

20:23 12/12
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Μανούλα μου εύχομαι εκεί που είσαι τώρα να συνεχίσεις να λάμπεις»

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Μανούλα μου εύχομαι εκεί που είσαι τώρα να συνεχίσεις να λάμπεις»

20:20 12/12
Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

20:15 12/12
ΗΠΑ: Φωτογραφίες του Τραμπ και άλλων πολιτικών με τον Τζέφρι Έπστιν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί

ΗΠΑ: Φωτογραφίες του Τραμπ και άλλων πολιτικών με τον Τζέφρι Έπστιν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί

20:10 12/12
Βουλή: Θερμή υποδοχή του Κ. Πιερρακάκη από τους βουλευτές της Ν.Δ - Η αναφορά στις εικόνες των Ελλήνων της κρίσης και στους προκατόχους του

Βουλή: Θερμή υποδοχή του Κ. Πιερρακάκη από τους βουλευτές της Ν.Δ - Η αναφορά στις εικόνες των Ελλήνων της κρίσης και στους προκατόχους του

20:01 12/12
ΕΕ: Τηλεφωνική επικοινωνία Α. Κόστα με ηγέτες της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Τι συζήτησαν

ΕΕ: Τηλεφωνική επικοινωνία Α. Κόστα με ηγέτες της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Τι συζήτησαν

20:00 12/12
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας

19:53 12/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved