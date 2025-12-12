ΕΕ: Τηλεφωνική επικοινωνία Α. Κόστα με ηγέτες της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Τι συζήτησαν - Real.gr

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή τους στο Χ δήλωσε ότι: «Προετοιμάζω το επερχόμενο EUCO στις τηλεφωνικές συνομιλίες μου με τους ηγέτες.

Μαζί έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικές συναντήσεις στο παρελθόν – και θα αντιμετωπίσουμε κι άλλες. Και είμαστε και πάλι έτοιμοι να προσφέρουμε λύσεις. Στις προπαρασκευαστικές συνομιλίες μου με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένα σαφές μήνυμα ξεχωρίζει: τον Οκτώβριο δεσμευτήκαμε να καλύψουμε τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη δέσμευση σε πραγματικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ