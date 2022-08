ΕΕ: Η τσεχική προεδρία οργανώνει έκτακτη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας

Η τσεχική προεδρία "θα συγκαλέσει μια έκτακτη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας προκειμένου να συζητήσει συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση στον τομέα της ενέργειας", ανέφερε σε ένα τουίτ ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation.