ΕΕ-Κυριακίδου: Βασιζόμαστε στις προσπάθειες του ΕΜΑ για γρήγορη έγκριση νέων φαρμάκων και εμβολίων

«Βασιζόμαστε στις συνεχείς προσπάθειές σας για εξουσιοδότηση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα πιθανών νέων φαρμάκων και εμβολίων που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πανδημία, ώστε να μπορούν να φτάσουν τους ασθενείς χωρίς καθυστέρηση», σημείωσε.

Επίσης, η Ευρωπαία Επίτροπος υπογράμμισε ότι «με την εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά έναντι νέων παραλλαγών. Για άλλη μια φορά, θα βασιστούμε στην ανεξάρτητη επιστημονική σας πείρα και τη ρυθμιστική υποστήριξή σας για να αξιολογήσουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προσαρμοσμένων εμβολίων, ώστε να εγκριθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Τέλος, ανέφερε ότι «ο EMA έχει χτίσει και έχει κερδίσει εμπιστοσύνη. Τώρα πρέπει να οικοδομήσουμε σε αυτήν την εμπιστοσύνη για το μέλλον αυτού του οργανισμού».

Delighted to visit the European Medicines Agency in Amsterdam today.

Thank you Director Emer Cooke and your team for your hard work and support throughout the crisis, which has put scientific integrity and public health at the heart of your work.@EMA_Newspic.twitter.com/OTFvDZLxvP