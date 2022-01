ΕΕ-Κυριακίδου: Να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε εάν τα επιστημονικά δεδομένα κρίνουν ότι χρειάζεται τέταρτη δόση

«Η ετοιμότητα είναι το κλειδί. Αυτό το ξέρουμε μετά από δύο χρόνια. Αν δούμε δεδομένα που είναι πειστικά για το αν χρειάζεται τέταρτη δόση, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε», υπογράμμισε η Ευρωπαία Επίτροπος επισημαίνοντας ότι έχει γίνει ό,τι χρειάζεται για να διασφαλιστεί «ότι έχουμε πρόσβαση σε δόσεις εμβολίου εάν η επιστήμη μας πει ότι πρέπει να τις χορηγήσουμε».

Παράλληλα, η κ. Κυριακίδου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι ακόμη ανεμβολίαστοι. Και εδώ ακριβώς πρέπει να εστιάσουμε την ενέργειά μας τώρα. Να γίνουν αυτοί οι εμβολιασμοί, γρήγορα. Ανεβάζοντας το συλλογικό επίπεδο ανοσίας σε τρεις δόσεις».

Η Στέλλα Κυριακίδου σημείωσε ότι, «καθώς ο ιός μεταλλάσσεται και όσο μαθαίνουμε περισσότερα, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας».

«Ευτυχώς, τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικά ενάντια σε σοβαρή νόσηση και θάνατο, ειδικά όταν γίνεται και η ενισχυτική δόση», τόνισε και διευκρίνισε ότι «τα συμβόλαιά μας με τους παρασκευαστές μάς επιτρέπουν να διασφαλίσουμε την προμήθεια των εμβολίων επόμενης γενιάς». Τέλος, η Επίτροπος Υγείας υπογράμμισε την ανάγκη «να μείνουμε συντονισμένοι και ενωμένοι».

