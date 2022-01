ΕΕ: Μετσόλα και Φον Ντερ Λάιεν αποχαιρετούν τον Νταβίντ Σασόλι - «Όλοι χάσαμε έναν φίλο»

Ως έναν άνθρωπο με όραμα και διαμορφωτή περιγράφει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τον Νταβίντ Σασόλι. Παραθέτοντας δικές του λέξεις για τις αξίες και τα ιδανικά της ΕΕ και κάνοντας αναδρομή στην κοινή τους επίσκεψη στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Φόσσολι της Ιταλίας, η κ. Φον Ντερ Λάιεν αποχαιρετά τον φίλο της, έναν «καλό άνθρωπο», αλλά και τον «καλό πρόεδρο», «Ιl Presidente Buono», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει στα Ιταλικά.

«Το λευκό τριαντάφυλλο σήμαινε πολλά για τον Νταβίντ. Ως νεαρός φοιτητής στη Ρώμη, ηγήθηκε μιας ομάδας νέων που ονομαζόταν "La Rosa Bianca" (το Λευκό Τριαντάφυλλο), στη μνήμη των γενναίων νέων Γερμανών που πολέμησαν εναντίον των Ναζί. Άνθρωποι σαν αυτούς ήταν πρότυπα για τον Νταβίντ Μαρία Σασόλι» αναφέρει η κ. Φον Ντερ Λάιεν.

It is with a heavy heart that I have had to forego my tribute to my good friend David Sassoli.

I still want to honour his memory with a white rose that was a symbol of his lifelong political and moral engagement.

Buona strada, caro David.