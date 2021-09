ΕΕ: Οι αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ από Αφγανούς πλησιάζουν σε αριθμό αυτές των Συρίων

'Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανάλυση της EASO δείχνει ότι περίπου 50.000 αιτήσεις διεθνούς προστασίας υποβλήθηκαν στην ΕΕ τον Ιούλιο του 2021, σημαντικά περισσότερες από τον Ιούνιο (+ 8 %). Οι πιο συνηθισμένες χώρες προέλευσης ήταν η Συρία, το Αφγανιστάν, η Τουρκία, το Πακιστάν και το Ιράκ. Οι αιτήσεις από Αφγανούς αυξήθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, σε περίπου 7.300 (+ 21 % από τον Ιούνιο), πλησιάζοντας τον αριθμό των αιτήσεων από Σύρους (8.500, + 14 %).