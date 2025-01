ΕΕ: Οι αναρτήσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Αντόνιο Κώστα και της Ρομπέρτα Μετσόλα για την ορκωμοσία Τραμπ

«Τις καλύτερες ευχές στον Πρόεδρο @realDonaldTrump για τη θητεία σας ως 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ΕΕ ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά μαζί σας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Μαζί, οι κοινωνίες μας μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη ευημερία και να ενισχύσουν την κοινή τους ασφάλεια.

Αυτή είναι η διαρκής δύναμη της διατλαντικής εταιρικής σχέσης.»

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.

The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.

Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.

This is…