ΕΕ: Οριστικό τέλος στα οχήματα με βενζίνη και diesel από το 2035

Το νέο νομοθετικό κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβλέπει την υποχρέωση για τα νέα αυτοκίνητα και τα νέα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα να μην παράγουν εκπομπές CO2 από το 2035. Συγκεκριμένα, στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά 100% σε σύγκριση με το 2021 . Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν επίσης ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2030: 55% για τα αυτοκίνητα και 50% για τα ημιφορτηγά.

Parliament has approved the new CO2 emissions reduction targets for new passenger cars and light commercial vehicles as part of the EU's Fit for 55 package.