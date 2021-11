ΕΕ: Ρυθμούς ανάπτυξης 5% το 2021 και 4,3% το 2022 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παρουσιάζοντας τις οικονομικές προβλέψεις, ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε: «Μια πρωτοφανής πολιτική απόκριση μετρίασε τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις και μια επιτυχημένη εκστρατεία εμβολιασμού κατέστησε δυνατή την επαναλειτουργία των οικονομιών μας από την άνοιξη. Αυτό έχει προκαλέσει αύξηση της ανάπτυξης, η οποία συμβάλλει στη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών μας και με τη στήριξη του NextGenerationEU, οι δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να φθάσουν στο υψηλότερο επίπεδό τους σε διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας». Επισήμανε, ωστόσο, ότι υπάρχουν τρεις βασικές απειλές για αυτήν τη θετική εικόνα: σημαντική αύξηση των κρουσμάτων COVID, οξύτερη σε περιοχές όπου οι εμβολιασμοί είναι σχετικά χαμηλοί· αύξηση του πληθωρισμού, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των τιμών της ενέργειας· και διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού που επιβαρύνουν πολυάριθμους τομείς.

