ΕΕ: Συμφωνία των 27 για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

O Σαρλ Μισέλ πρόσθεσε ότι «το πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει κι άλλα σκληρά μέτρα: την αφαίρεση από το SWIFT της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας Sberbank, την απαγόρευση άλλων 3 ρωσικών κρατικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία».

#Unity

Agreement to ban export of Russian oil to the EU.

This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.

Maximum pressure on Russia to end the war.

#EUCO