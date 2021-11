ΕΕ-Τουρκία-Λευκορωσία: Μισέλ και Σχοινάς καλωσορίζουν κίνηση της Άγκυρας να περιορίσει τις πτήσεις προς το Μινσκ

Thank you to the Turkish authorities and @SHGM for your support and cooperation. https://t.co/w0B0aaytBL

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος επισκέπτεται τη Βηρυτό ως δεύτερο σταθμό μιας περιοδείας του σε χώρες για να ασκήσει πίεση ώστε να σταματήσουν τη ροή μεταναστών προς το Μινσκ, δήλωσε πως οι πτήσεις από την Τουρκία θα μειωθούν, από 17 στο μηδέν μετά την απόφαση.

Ο επίσημος λογαριασμός της Τουρκικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στο Twitter αναφέρει πως ελήφθη απόφαση να επιλυθεί «το πρόβλημα των παράνομων συνοριακών διελεύσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λευκορωσία».

Due to the problem of illegal border crossings between the European Union and Belarus, it has been decided that the citizens of Iraq, Syria and Yemen who want to travel to Belarus from Turkish airports will not be allowed to buy tickets and boarding until further notice.