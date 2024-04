ΕΕ: Υπερψηφίστηκε το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο νέος κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποχρεωτική αλληλεγγύη για τις χώρες της ΕΕ που βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση, επιτρέποντας στα άλλα κράτη-μέλη να επιλέξουν μεταξύ της μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο στην επικράτειά τους και της οικονομικής συνεισφοράς.

Καθορίζονται, επίσης, νέα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία ένα κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας (πρώην κανόνες του Δουβλίνου).

Μετά την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το νέο Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο θα πρέπει να εγκριθεί στη συνέχεια από το Συμβούλιο, προτού καταστεί νόμος.

Μετσόλα: «Γράφτηκε Ιστορία»

?Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, προχώρησε σε ανάρτηση ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας:

«Γράφτηκε Ιστορία.

Διαμορφώσαμε ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και του ασύλου στην ΕΕ.

Το έργο αυτό προετοιμαζόταν για περισσότερα από δέκα χρόνια. Αλλά κρατήσαμε τον λόγο μας.

Μια ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης.

Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος».

Η ανάρτηση της Μετσόλα

History made.

We have delivered a robust legislative framework on how to deal with migration and asylum in the EU.

It has been more than ten years in the making. But we kept our word.

A balance between solidarity and responsibility.

This is the European way. pic.twitter.com/OW24Y8cv1k