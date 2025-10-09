«Ευχαριστώ τους ειρηνοποιούς» λέει ο Γερμανός πρέσβης στο Ισραήλ - Real.gr

Quantcast
09:19, 09/10/2025
«Ευχαριστώ τους ειρηνοποιούς!», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ, χαιρετίζοντας την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα.

«Ευχαριστώ τους ειρηνοποιούς! Είναι ωραίο να ξυπνάς με την προοπτική του τέλους του εφιάλτη. Ανυπομονώ να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και να τελειώσει ο πόλεμος. Έχω τόση ενέργεια για να εργαστώ για λογαριασμό της Γερμανίας για την ειρήνη, την ανοικοδόμηση, την επούλωση», ανέφερε ο κ. Ζάιμπερτ στην ανάρτησή του, λίγο μετά τις σχετικές ανακοινώσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

