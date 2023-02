Εφιάλτης δίχως τέλος: Πάνω από 9.500 οι νεκροί από τους σεισμούς σε Τουρκία-Συρία - Πόλεις φαντάσματα, άνθρωποι κάτω από τα ερείπια

Eνα σοκαριστικό βίντεο από τα συντρίμμια κτιρίου στη Συρία που κατέρρευσε από τον φονικό σεισμό κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας την προσπάθεια ενός 7χρονου κοριτσιού να προστατεύσει τον μικρό αδερφό της, ενώ είναι και οι δύο εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity... pic.twitter.com/J2sU5A5uvO