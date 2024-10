Εφιάλτης δίχως τέλος στην Ισπανία: Στους 158 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοουμένους

Σχεδόν χίλιοι στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο, κυρίως στην περιφέρεια της Βαλένθια, στο πλευρό πυροσβεστών, αστυνομικών και διασωστών που ψάχνουν για να εντοπίσουν επιζώντες και αγωνίζονται για να καθαρίσουν τις πληγείσες περιοχές από τα συντρίμμια.

A man breaks through a floor door to save the lives of two children and a woman after the laughter provoked by DANA in Paiporta (Valencia) ?? The hero in Cesó until I can access the interior of the portal pic.twitter.com/ptEeHCVkN9

Ο αριθμός αυτός των νεκρών, ο μεγαλύτερος μετά τις πλημμύρες του Οκτωβρίου του 1973 στην Ισπανία που στοίχισαν τη ζωή σε 300 ανθρώπους, «θα αυξηθεί», διότι υπάρχουν ακόμη «πολλοί που αγνοούνται», προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες.

Here's how we woke up in Chiva, Valencia. I'm speechless; it's almost unbelievable. #Nature 'sBeauty #Valencia2024 #UnrealViews pic.twitter.com/YW0OIsI6PB

Σοκαριστικές εικόνες από drone

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από drone που αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι ξαφνικές πλημμύρες στη Βαλένθια. Γέφυρες έχουν καταρρεύσει, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και σχημάτισαν σωρούς, ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λασπωμένα ποτάμια.

Πέδρο Σάντσεθ: Να παραμείνετε στα σπίτια σας

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της περιφέρειας της Βαλένθια, που υπέστη σοβαρές ζημιές από φονικές πλημμύρες, να «παραμείνουν στα σπίτια τους» καθώς ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται.

Όπως είχε κάνει και ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' λίγο πριν από τη Μαδρίτη, ο Σάντσεθ υπογράμμισε με ένταση πως το επεισόδιο της κακοκαιρίας που προκάλεσε τις πλημμύρες «συνεχίζεται» και κάλεσε όλους όσοι ζουν στις περιοχές που επηρεάζονται να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση.

«Η προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι να βρεθούν τα θύματα» που εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια «και οι αγνοούμενοι», είπε ο Σάντσεθ στους δημοσιογράφους στο τέλος μιας επίσκεψης στη Βαλένθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, που κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Ο Σάντσεθ δεν διευκρίνισε τον αριθμό των αγνοουμένων, όμως ο ισπανικός Τύπος εκτιμά πως ανέρχονται σε δεκάδες.

«Το πιο σημαντικό είναι οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν πως (το επεισόδιο της κακοκαιρίας) δεν έχει τελειώσει», είπε, καλώντας τους κατοίκους της επαρχίας Βαλένθια και εκείνους της Καστίλλης, που βρίσκεται ακριβώς βόρεια, να «παραμείνουν στα σπίτια τους, να μην βγουν» και να ακολουθούν τα μηνύματα των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

Αναφερόταν στο γεγονός ότι η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε σήμερα το πρωί κόκκινο συναγερμό (το ύψιστο επίπεδο συναγερμού) για αυτήν την επαρχία της Καστίλλης, τη μία από τις τρεις που αποτελούν την αυτόνομη περιφέρεια της Βαλένθια.

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain ????

• 491mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.

• More than a year's worth of rain in less than 24 hours.

• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n