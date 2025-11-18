Έφηβη νεκρή σε πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία - Real.gr

Πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στοίχισαν τη ζωή σε 17χρονη και τραυμάτισαν άλλους εννιά ανθρώπους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, έκανε γνωστό τοπικός αξιωματούχος τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους στην πόλη Μπέρεστιν» ανέφερε αρχικά μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ, προσθέτοντας κατόπιν ότι «κορίτσι 17 ετών το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά (…) υπέκυψε στο νοσοκομείο», ενώ τραυματίστηκαν ακόμη εννιά άνθρωποι, επτά από τους οποίους εισήχθησαν και «νοσηλεύονται».

Στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο Βλαντίσλαβ Χαϊβανένκο αναφέρθηκε σε «πυρκαγιές» στη Ντνίπρο εξαιτίας πληγμάτων ρωσικών drones. Δεν αναφέρθηκε σε θύματα.

Από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με drones εφόρμησης και πυραύλους. Ήδη χθες Δευτέρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι στο Χάρκοβο και καταγράφτηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ιδίως σε βρεφοκομείο.

Ενώ την Παρασκευή, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πολυκατοικία κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας κι οι θερμοκρασίες πέφτουν, η Μόσχα κλιμακώνει επίσης εδώ κι εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του στοχοποιεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις στο έδαφος της Ρωσίας.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA έκανε λόγο για 31 καταρρίψεις ουκρανικών drones τη νύχτα, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια Ντονέτσκ, δυο θερμικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί υπέστησαν ζημιές εξαιτίας «άνευ προηγουμένου» ουκρανικής επιδρομής, στερώντας την ηλεκτροδότηση από χιλιάδες νοικοκυριά και ζημιές σε μονάδα φιλτραρίσματος του νερού.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Ομσκ, καταγράφτηκε ατύχημα σε υπόγειο τμήμα αγωγού μεταφορές αερίου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτάλι Χοτσένκο.

Στα πεδία των μαχών, η Ρωσία ανέφερε χθες πως κυρίευσε χθες ακόμη τρία χωριά στις περιφέρειες Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρισκόταν χθες στο Παρίσι, όπου συνυπέγραψε «δήλωση πρόθεσης» με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν για την αγορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale.