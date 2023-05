Έφοδος στα γραφεία της Sabah στη Φραγκφούρτη - Συνελήφθησαν δύο αρχισυντάκτες - Έντονη αντίδραση της Τουρκίας

Οι συλλήψεις, που έγιναν έπειτα από καταγγελία των μελών του δικτύου Γκιουλέν, προκάλεσαν διαμαρτυρίες από τοπικές ενώσεις δημοσιογράφων, ενώ το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε με τις γερμανικές αρχές και απαίτησε την άμεση απελευθέρωση των δημοσιογράφων.

«Η εισβολή σε ένα γραφείο εφημερίδας και η σύλληψη δημοσιογράφων είναι μια απαράδεκτη πράξη και μια σοβαρή παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου», ανέφεραν διπλωματικές πηγές της Άγκυρας.

German police raid office of Turkish daily Sabah in Frankfurt, arrest two journalists, sources say

The arrests triggered protests from local journalist associations, while the Turkish Foreign Ministry called for their immediate release.

