Έφτασε στην Αθήνα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Real.gr

Το αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνει ο Ουκρανός πρόεδρος, προσγειώθηκε στην Αθήνα που είναι ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής του περιοδείας.

Στο επίκεντρο των επαφών του Ουκρανού προέδρου με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία βρίσκεται ο Κάθετος Διάδρομος μεταφοράς LNG και η νέα ενεργειακή συμφωνία Κιέβου–Αθήνας, που αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα θα συναντηθεί αρχικά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στις 13:00 στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον κ. Zελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13:45. Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

