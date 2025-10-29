Έφτασε στην Κούβα ο τυφώνας Μελίσσα - Μεγάλες καταστροφές στη Τζαμάικα - Real.gr

Ο τυφώνας Μελίσσα έφτασε στην ξηρά στις νότιες ακτές της ανατολικής Κούβας σήμερα Τετάρτη ως τυφώνας κατηγορίας 3, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) στην τελευταία του ανακοίνωση αφού πέρασε χθες από τη γειτονική Τζαμάικα ως ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει καταγραφεί ποτέ που έχει πλήξει το νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες καταστροφές.

Ο τυφώνας Μελίσσα βρίσκεται περίπου 95 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, κινούμενος με μέγιστους συνεχείς ανέμους 195 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο με έδρα το Μαϊάμι.

Νωρίτερα, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων υποβάθμισε, για άλλη μια φορά, τη Μελίσσα σε «τυφώνα κατηγορίας 3 στην Κλίμακα Ανέμων Τυφώνων Saffir-Simpson» ενώ προηγουμένως είχε αναφέρει ότι είχε ενισχυθεί και πάλι σε κατηγορία 4, λίγο πριν φτάσει στην Κούβα. Στην ανατολική Κούβα, αναμένονται συνολικές βροχοπτώσεις 10 έως 20 ίντσες μέχρι σήμερα, με τοπικές ποσότητες βροχόπτωσης 25 ίντσες να αναμένονται σε ορεινό έδαφος. Το κέντρο προειδοποίησε ότι ο τυφώνας στην Κούβα θα μπορούσε να «προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή και δυνητικά καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες με πολυάριθμες κατολισθήσεις».

As the eye of Hurricane #melissa swept over Jamaica, a metal sheet went airborne outside Savanna La Mar Hospital, narrowly missing doctors and nurses at the doors. It could’ve cost a life . A stark reminder, stay indoors and keep doors closed. 🇯🇲 #jamaica #hurricanemelissa pic.twitter.com/lsWXkzM7lF — ChaseWithHam (@Ham_BklynWx) October 29, 2025

Στην Τζαμάικα αρκετές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολος ο απολογισμός των ζημιών ενώ το κύριο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, το Κίνγκστον, ενδέχεται να παραμείνει κλειστό για άλλη μια ημέρα. Η υπηρεσία παρακολούθησης διακοπών σύνδεσης στο διαδίκτυο Netblocks ανέφερε μια απότομη πτώση στη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Τζαμάικα. Σε όλη τη χώρα, «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων και των σπασμένων γραμμών ηλεκτροδότησης, αναφέρει.

Ο τυφώνας έπληξε με μανία την ακτή κοντά στην πόλη Νιου Χόουπ, στα νοτιοδυτικά της Τζαμάικα, συνοδευόμενος από συνεχείς ανέμους έως και 295 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, πολύ πάνω από την ελάχιστη ταχύτητα ανέμου των 252 χλμ./ώρα για μια καταιγίδα κατηγορίας 5.

Στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, η ενορία της Αγίας Ελισάβετ έμεινε «βυθισμένη στο νερό», δήλωσε ένας αξιωματούχος, με περισσότερους από 500.000 κατοίκους να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, κήρυξε χθες το νησί «περιοχή καταστροφής» και προειδοποίησε για «καταστροφικές επιπτώσεις».

«Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, σημαντικές ζημιές σε οικιστικά, κατοικημένα και εμπορικά ακίνητα, καθώς και ζημιές στις οδικές μας υποδομές», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο CNN μετά το πέρασμα της καταιγίδας.

Strong wind and rain lashed western Jamaica as Hurricane Melissa made landfall not only as a Category 5 storm but the strongest to ever directly hit the Caribbean country https://t.co/4wY5ONc23X pic.twitter.com/zSYfDpWAic — Reuters (@Reuters) October 29, 2025

Οι καταστροφικοί άνεμοι προβλέπεται να υποχωρήσουν σταδιακά σε όλη την Τζαμάικα, αλλά το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας (NHC) συμβούλεψε τους ντόπιους να «παραμείνουν ασφαλείς σε καταφύγια μέχρι την ανατολή του ηλίου». Ο Ρόχαν Μπράουν, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, προειδοποίησε ότι καθώς η Μελίσσα κινείται από τις ακτές, η αριστερόστροφη περιστροφή της θα προκαλέσει ένα ισχυρό κύμα καταιγίδας στη βόρεια Τζαμάικα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περισσότερα από 800 καταφύγια άνοιξαν πριν φτάσει η Μελίσσα, σύμφωνα με αξιωματούχους της Τζαμάικα και περίπου 15.000 άνθρωποι βρίσκονται σε αυτά τα καταφύγια απόψε μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

🚨 BREAKING: HOSPITALS DESTROYED IN JAMAICA 🚨 Medical facilities in Black River, Jamaica have reportedly been destroyed, according to a Jamaican Senator speaking to NBC.

Amid Hurricane Melissa’s catastrophic landfall, emergency services are overwhelmed, and access to care is… pic.twitter.com/FwJsmfMvqr — Dj Steven King (@djstevenking1) October 28, 2025

Οργανισμοί βοήθειας και φιλανθρωπικά ιδρύματα για την αντιμετώπιση καταστροφών ετοιμάζονται να ξεκινήσουν επιχειρήσεις σε όλη την Τζαμάικα και σε άλλα μέρη της Καραϊβικής μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Ο Ερυθρός Σταυρός είχε επισημάνει ότι αναμένει ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα επηρεαστούν άμεσα από την καταστροφή, η οποία αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη στην ιστορία της Τζαμάικα.

Μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε επτά ανθρώπους, στην Τζαμάικα, στην Αϊτή και στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Με 227 χλμ/ ώρα κατευθύνεται προς την Κούβα

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων, εάν η Μελίσσα παραμείνει στην τρέχουσα έντασή της, θα διασχίσει την Κούβα με ταχύτητες ανέμων έως και 215 χλμ./ώρα.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να φτάσουν τα 25 έως 50 εκατοστά στα ανατολικά, ενώ σε ορισμένες ορεινές περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν 50 εκατοστά βροχόπτωσης. Αυτό θα προκαλέσει «απειλητικές για τη ζωή και δυνητικά καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες», καθώς και «πολυάριθμες κατολισθήσεις», αναφέρει το NHC.

Οι καταιγίδες θα μπορούσαν να φτάσουν τα 2,5 έως και τα 4,5 μέτρα πάνω από τα κανονικά επίπεδα παλίρροιας κοντά στο σημείο όπου ο τυφώνας φτάνει στην ξηρά και θα συνοδεύονται από «μεγάλα και καταστροφικά κύματα», προσθέτει.

Αργότερα την Τετάρτη, η Μελίσσα προβλέπεται να πλήξει τις νοτιοανατολικές ή κεντρικές Μπαχάμες και να φέρει συνθήκες τροπικής καταιγίδας στην Αϊτή. Μέχρι την Πέμπτη, θα πλησιάσει τις Βερμούδες.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τους πολίτες ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να είναι «μία από τις πιο σφοδρές – ή πιθανώς η ισχυρότερη» που έχουν πλήξει ποτέ το νησί. «Θέλουμε να τονίσουμε… το μέγεθος αυτού του γεγονότος», δήλωσε προτρέποντας τους Κουβανούς να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους από τα καταφύγια.

Σε ανάρτησή του στο Χ είπε ότι 735.000 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής εκκενωθεί.

Ο Τραμπ έτοιμος να βοηθήσει την Τζαμάικα

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στο Air Force One, καθ’ οδόν από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα λέγοντας πως είναι έτοιμος να βοηθήσει την Τζαμάικα.

«Το παρακολουθούμε στενά και είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό. Υποθέτω ότι μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά, αλλά δεν το έχω ξαναδεί ποτέ» είπε.