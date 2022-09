Έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο πύραυλος Σογιούζ με πλήρωμα έναν Αμερικανό και δύο Ρώσους κοσμοναύτες

Ο πύραυλος Σογιούζ εκτοξεύτηκε στις 16:54 (ώρα Ελλάδας) από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, μεταφέροντας στον ISS τον Αμερικανό Φρανκ Ρούμπιο και τους Ρώσους Σεργκέι Προκόπιεφ και Ντμίτρι Πετέλιν. Περίπου τρεις ώρες αργότερα, το Σογιούζ προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA).

WATCH: The first lift off of the Russian-US cross flight program has launched from #Baikonur today, September 21. pic.twitter.com/GkPMVYpLaO