Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Οι αλληλοκατηγορίες Ισραήλ-Ιράν και η οργή Τραμπ - Real.gr

Ισραήλ και Ιράν φαίνεται να τηρούν εδώ και λίγες ώρες την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από 12 ημέρες αεροπορικών επιδρομών.

Προηγήθηκε το χτύπημα της Τεχεράνης σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, που ήρθε ως απάντηση στον βομβαρδισμό των Ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τους Αμερικανούς. Ο μεσημβρινός βομβαρδισμός του Ισραήλ στην Τεχεράνη, προκάλεσε την οξύτατη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου σε αμφότερους τους εμπλεκόμενους.

Τραμπ: Δημοσίευσε συγχαρητήριο μήνυμα του Ρούτε για την «αποφασιστική του δράση στο Ιράν»

Ισραηλινά μαχητικά πέταξαν πάνω από την Τεχεράνη, ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας και τις αλληλοκατηγορίες Ιράν και Ισραήλ πως παραβιάστηκε. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε ραντάρ στην Τεχεράνη, ενώ η ιρανική τηλεόραση μίλησε για δύο εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν και ακόμη μία ισραηλινή επίθεση στα βόρεια της χώρας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιβεβαιώνει ότι η επίθεση θα ήταν ευρύτερη αλλά μετά την τελευταία παρέμβαση Τραμπ, συμφώνησε σε ένα συμβολικό πλήγμα.

CNN: Τα πλήγματα στο Ιράν δεν κατέστρεψαν πυρηνικές εγκαταστάσεις – Τι δείχνει πρώιμη αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών

Ομιλία απεύθυνε στους Ισραηλινούς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάνοντας λόγο για μια «ιστορική νίκη, η οποία θα αντηχεί για πολλές γενιές καθώς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Τραμπ, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν είχε καλύτερο και στενότερο φίλο από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Νετανιάχου λέει ότι οι IDF «εξουδετέρωσαν την ανώτερη διοίκηση του Ιράν», συμπεριλαμβανομένων τριών αρχηγών του επιτελείου, πυρηνικών επιστημόνων και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων. Η εκστρατεία του Ισραήλ κατέστρεψε επίσης τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν, τη Νατάνζ και το Αράκ, λέει ο πρωθυπουργός.

.#Israel‘s PM @netanyahu hails ‘historic victory’ in #Iran war

.Iranian airspace to open tonight after 12 days of closure, according to media reports

Follow the latest updates here: https://t.co/E4VGvINVwq pic.twitter.com/B4Kc4R99DG

— Arab News (@arabnews) June 24, 2025