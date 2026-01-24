Έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Αθήνη - Είχε χαστουκίσει την Δήμητρα Λιάνη - Real.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Αθήνη, μια γυναίκα που το όνομά της συνδέθηκε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραπολιτικά στιγμιότυπα της τηλεόρασης των ’90.

Το περιστατικό του 1997 στη Στοά του Βιβλίου, όταν χαστούκισε τη Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου μπροστά στις κάμερες, την κατέστησε πρόσωπο ευρείας αναγνωρισιμότητας και τη στιγμάτισε για πάντα στη συλλογική μνήμη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Μοναστηράκι.

Το επεισόδιο που έμελλε να τη συνοδεύει σε όλη της τη ζωή σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1997, κατά τη διάρκεια παρουσίασης βιβλίου της Δήμητρας Λιάνη στη Στοά του Βιβλίου. Μια εκδήλωση που ξεκίνησε ήρεμα εξελίχθηκε σε πολιτικό και κοινωνικό γεγονός πρώτου μεγέθους. Η Αναστασία Αθήνη – Τσούνη, τότε 47 ετών, πλησίασε τη σύζυγό του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ και δήλωσε: «Εγώ δεν καταδέχομαι να πάρω αυτό το βιβλίο». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το χαστούκι καταγράφηκε από τις κάμερες και η εικόνα έκανε τον γύρο των δελτίων ειδήσεων.

Η ίδια είχε περιμένει αρκετή ώρα στην ουρά, αποφασισμένη να προχωρήσει στην πράξη της. Μετά το περιστατικό, οδηγήθηκε από την ασφάλεια της κ. Λιάνη στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό. Εκεί, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η Δήμητρα Λιάνη τη ρώτησε γιατί το έκανε και έλαβε την απάντηση: «Δεν ξέρω, ίσως να είχα φορτιστεί από όσα λέγονται για σένα στις εκπομπές».

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου, εξερχόμενη του χώρου, δήλωσε πως δεν επιθυμεί τη δίωξή της, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό μεμονωμένο.

Ποια ήταν η Αναστασία Αθήνη – Τσούνη

Η Αναστασία Αθήνη – Τσούνη γεννήθηκε στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας και είχε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση. Σπούδασε Οικονομικά και Νομική, βίωσε τα γεγονότα της Νομικής το 1973 και, όπως η ίδια υποστήριζε, είχε δεχθεί βίαιη επίθεση από αστυνομικό κατά τη διάρκεια των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Υπήρξε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και της «Διεθνούς Διαφάνειας».

Το περιστατικό με το χαστούκι έλαβε τεράστιες διαστάσεις στα ΜΜΕ. Η ίδια δεν ανακάλεσε ποτέ τη στάση της. «Θα το ξαναέκανα», δήλωσε λίγες ημέρες αργότερα, εξηγώντας δημόσια τα ιδεολογικά της κίνητρα και ασκώντας σφοδρή κριτική στη δημόσια εικόνα της Δήμητρας Λιάνη.

Το 1999 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών για απρόκλητη έργω εξύβριση, ωστόσο η δίωξη έπαυσε οριστικά μετά από έφεση. Παρέμεινε στην υπηρεσία της στο ΣΔΟΕ, αν και της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή.

Τα επόμενα χρόνια επιχείρησε να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική, με ανεπιτυχείς υποψηφιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και με το ΛΑ.Ο.Σ., από το οποίο τελικά διαγράφηκε ύστερα από εσωκομματικές συγκρούσεις.